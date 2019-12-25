Драгоценности, роботы и зубные электрощетки: Самые популярные подарки к Новому году в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-25T17:55:41+03:00

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Новый год все ближе, а это значит, что большинство петербуржцев озадачено поисками подарка для родных и друзей. И если раньше это означало беготню по магазинам, то в нынешнее время достаточно выйти в интернет, чтобы купить все онлайн. Ну или многое. Траты горожан перед праздниками проанализировали в «Яндексе».

- Эксперты изучили платежи горожан через «Яндекс.Кассу» в интернет-магазинах и данные «Яндекс.Маркета» о переходах на сайты магазинов. На основе данных был составлен рейтинг предновогодних покупок, - сообщает пресс-служба компании.

Конечно, в общей массе трат были покупки, совершаемые ежедневно, но изменение спроса по сравнению с ноябрем дало понять, что именно будут дарить петербуржцы своим близким.

Эксперты посчитали, на что петербуржцы тратят деньги перед праздниками. Фото: "Яндекс".

Так, в топ попали ювелирные украшения - рост покупок относительно ноября составил 91 процент. А также игрушки: как радиоуправляемые модели, так и роботы, трансформеры, настольные хоккей/футбол/бильярд, куклы, конструкторы и так далее. Как всегда в топе бытовая электроника (в основном смартфоны).

Любимые женщины станут в Новый год еще прекраснее, получив плойки, щипцы и выпрямители для волос и прочие из индустрии красоты. А одним из лидеров спроса неожиданно оказались электрические зубные щетки. Видимо здоровый образ жизни забота о внешности все больше и больше интересует жителей Северной столицы.

Внимание, конечно, дорого, но и подарок хотелось бы получить приятный и нужный.

ИСТОЧНИК KP.RU