Новым генеральным директором «СПб Реновация» назначен Александр Малай
Александр Малай стал новым генеральным директором «СПб Реновация». 20 декабря такое решение принял Совет директоров строительной компании.
Надо сказать, что Александр Малай обладает большим опытом в своей сфере. С 2014 года он занимал позицию директора по строительству «СПб Реновация». Под руководством Александра Малая компания смогла выйти на 5 место среди крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, нарастить темпы строительства, увеличить объем ввода жилых помещений в 35 раз, ввести в эксплуатацию 32 жилых дома (26 из них с опережением срока), передать дольщикам более 10 000 квартир.
В задачи нового генерального директора, помимо реализации стратегии развития компании, входит повышение основных коммерческих показателей, ускорение темпов строительства и ввода в эксплуатацию проектов компании, наращивание доли передачи жилых площадей под расселение а также дальнейшее осуществление программы реновации, связанное с ее продлением до 2029 года.
Напомним, «СПб Реновация» реализует один из самых важных и масштабных проектов в истории жилищного строительства Санкт-Петербурга — развитие застроенных территорий. Его реализация идет совместно с правительством города.
Биографическая справка:
Александр Иванович Малай родился в городе Чернигов в 1962 году. Учился в Пушкинском высшем военном инженерном строительном училище, которое окончил в 1983 г. с отличием. В 1993 г. с отличием окончил Санкт-Петербургское высшее военное инженерное строительное училище им. Генерала армии А.Н. Комаровского.
С 1983 года по 2000 год проходил службу в военно-строительных частях министерства обороны СССР и РФ. С 2000 года работал в крупных строительных компаниях Санкт-Петербурга. С 2014 года – директор по строительству ООО «СПб Реновация». Награжден званием «Почетный строитель России», отмечен благодарностью и грамотой губернатора Санкт-Петербурга за значительный вклад в развитие строительной отрасли города.
ИСТОЧНИК KP.RU