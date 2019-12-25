Новым генеральным директором «СПб Реновация» назначен Александр Малай

СЕГОДНЯ 18:33 2019-12-25T18:33:48+03:00

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Александр Малай стал новым генеральным директором «СПб Реновация». 20 декабря такое решение принял Совет директоров строительной компании.

Надо сказать, что Александр Малай обладает большим опытом в своей сфере. С 2014 года он занимал позицию директора по строительству «СПб Реновация». Под руководством Александра Малая компания смогла выйти на 5 место среди крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, нарастить темпы строительства, увеличить объем ввода жилых помещений в 35 раз, ввести в эксплуатацию 32 жилых дома (26 из них с опережением срока), передать дольщикам более 10 000 квартир.

В задачи нового генерального директора, помимо реализации стратегии развития компании, входит повышение основных коммерческих показателей, ускорение темпов строительства и ввода в эксплуатацию проектов компании, наращивание доли передачи жилых площадей под расселение а также дальнейшее осуществление программы реновации, связанное с ее продлением до 2029 года.

Напомним, «СПб Реновация» реализует один из самых важных и масштабных проектов в истории жилищного строительства Санкт-Петербурга — развитие застроенных территорий. Его реализация идет совместно с правительством города.

Биографическая справка:

Александр Иванович Малай родился в городе Чернигов в 1962 году. Учился в Пушкинском высшем военном инженерном строительном училище, которое окончил в 1983 г. с отличием. В 1993 г. с отличием окончил Санкт-Петербургское высшее военное инженерное строительное училище им. Генерала армии А.Н. Комаровского.

С 1983 года по 2000 год проходил службу в военно-строительных частях министерства обороны СССР и РФ. С 2000 года работал в крупных строительных компаниях Санкт-Петербурга. С 2014 года – директор по строительству ООО «СПб Реновация». Награжден званием «Почетный строитель России», отмечен благодарностью и грамотой губернатора Санкт-Петербурга за значительный вклад в развитие строительной отрасли города.

ИСТОЧНИК KP.RU