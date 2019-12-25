50 метров грязи: путь на Серафимовское кладбище превратился в полосу препятствий

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-25T18:38:36+03:00

Путь от остановки транспорта до входа на Серафимовское кладбище с Богатырского проспекта идет через грязь.

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Несколько десятков метров грязи вынуждены преодолевать петербуржцы, приехавшие навестить к родных, похороненных на Серафимовском кладбище. Вход с Богатырского проспекта представляет собой одно сплошное месиво. Вдобавок и остановку транспорта перенесли куда подальше.

- Давно хотела написать о наболевшем.В этом году наконец-то свершилось чудо и был доделан участок Богатырского проспекта. Водители вздохнули с облегчением ,но пешеходам на данном участке приходится туго, так как тут совершенно не предусмотрена пешеходная зона, - пишет в паблике «Приморский район. Онлайн» Ирина Кабакова. - Даже у меня, культурной ленинградки, закончились приличные слова.

На опубликованном фото отлично видно, как пожилые люди вынуждены пробираться через грязь, чтобы дойти до кладбища. И это не считая того, что раньше остановка транспорта была прямо напротив входа. Теперь же ее перенесли на пару сотен метров. и если молодежи это расстояние нипочем, то пенсионеры вынуждены брести по колдобинам рискуя здоровьем.

Напомним, что многострадальная реконструкция с расширением Богатырского проспекта на участке от Гаккелевской до Байконурской улиц идет с 2013 года. Окончательно сдать объект обещают летом 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU