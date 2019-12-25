В петербургском ЗакСе пообещали бороться с семейным киднеппингом

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-25T19:16:02+03:00

В парламенте уверены, что похищения детей родителями надо пресекать на корню

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Ситуация, когда разведенные мамы и папы с боем делят собственных детей, увы не нова. Разборки месяцами идут в судах, но всегда находится недовольная сторона. И иногда отчаянные родители просто похищают ребенка у бывшего супруга. В такой ситуации два года находилась жительница Северной столицы Юлия Шик. Это явление называется семейным киднеппингом. И в петербургском ЗакСе уверены, что с ним необходимо бороться.

- Дело Юлии Шик – это один пример большой проблемы. В ходе нашей работы мы столкнулись с массовыми нарушениями законных прав одиноких матерей на воспитание собственных детей. Мягкость российского законодательства в отношении семейного киднеппинга, которая позволяет годами игнорировать решения судов, наносит серьезный удар по традиционным ценностям,- уверен председатель парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Глава ЗакСа считает, что проблему надо решать комплексно, дабы подобных случаев больше не происходило.

Напомним, что Юлия Шик два года боролась за возвращение сыновей из Португалии, куда их увез бывший муж. Лишь 16 декабря 2019 года она вернулась на родину вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU