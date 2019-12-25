2019-12-25T19:23:10+03:00
Общество

Петербуржцы жалуются на поломку онлайн-карты общественного транспорта

Также сбои наблюдаются при удаленном пополнении «Подорожника»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы жалуются на поломку онлайн-карты общественного транспорта и сбои при удаленном пополнении "Подорожника".Петербуржцы жалуются на поломку онлайн-карты общественного транспорта и сбои при удаленном пополнении "Подорожника".Фото: Олег ЗОЛОТО
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25 декабря горожане начали жаловаться в соцсетях на плохую работу портала общественного транспорта Санкт-Петербурга. По словам пассажиров, сайт попросту отказывается демонстрировать в режиме реального времени точку движения того или иного автобуса, троллейбуса или трамвая. Некоторым петербуржцам это помешало распланировать распорядок своего дня и вовремя попасть куда-либо в городе. В СПб ГКУ «Организатор перевозок» уже знают о проблеме.

- По независящим от нас причинам временно не работает не только онлайн-карта, но и сайт нашего учреждения. Причина кроется в сбое, произошедшем в сторонних каналах связи, Приносим извинения за неудобства! – сообщает пресс-служба организации.

К поломке онлайн-карты добавилась и другая проблема – горожане столкнулись со сбоями при пополнении «Подорожника» удаленным способом. Когда все разрешится, никто точно не знает и гарантий не дает. Однако в СПб ГКУ «Организатор перевозок» надеются на скорейшее исчезновение проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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