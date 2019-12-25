2019-12-25T19:43:52+03:00
Происшествия

На Большой Конюшенной улице вспыхнула трехкомнатная квартира

Спасатели срочно эвакуировали из дома 3 детей и 11 взрослых
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пострадавших в пожаре на Большой Конюшенной улице нет.Пострадавших в пожаре на Большой Конюшенной улице нет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером 25 декабря в центре Петербурга внезапно вспыхнула трехкомнатная квартира в доме №1 на Большой Конюшенной улице. Улица, которая еще недавно была центром притяжения болельщиков со всего мира на ЧМ-2018 по футболу, внезапно озарилась пламенем и едким дымом. Пожарные оперативно прибыли на место и оценили, что степень огнестойкости здания неплохая, но людей надо все же срочно эвакуировать.

- На четвертом этаже дома горела обстановка на тридцати «квадратах» в трехкомнатной квартире площадью в 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 14 человек, из которых трое были детьми, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На месте работали 3 единицы техники и 15 пожарных из личного состава. Известно, что пострадавших нет. Спасатели МЧС сначала локализовали пожар, а потом успешно его потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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