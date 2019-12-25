2019-12-25T20:35:38+03:00
Общество

В Петербурге увеличили стоимость проезда в городских маршрутках и автобусах до Ленобласти

В частности, городские маршрутки смогут поднять тариф до 50 рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге подняли цены на проезд в маршрутках и автобусах до Ленобласти.В Петербурге подняли цены на проезд в маршрутках и автобусах до Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по тарифам Петербурга опубликовал итоговые документы, сообщающие стоимость проезда в общественном городском и пригородном транспорте в 2020 году. «Комсомолка» подробно писала о ценах на месячные проездные, за которые придется отдать на 60 рублей больше, чем раньше. Вдобавок к этому стало известно, что маршруткам Петербурга разрешили поднять цену за проезд с 40 до 50 рублей.

- Это значит, что частные компании вправе самостоятельно определять стоимость, но не более 50 рублей за поездку, - передает пресс-служба комитета.

Подорожавший проезд с 1 января 2020 года будет и в автобусах, курсирующих на маршрутах по смешанному тарифу между Петербургом и Ленобластью. В среднем, цена за проезд здесь также поднялась на 10 рублей. А в маршрутах, где стоимость зависела от зоны поездки, подорожание еще существеннее. Например, раньше от «Кировского завода» до вокзала в Ломоносове можно было доехать за 80 рублей, а сейчас только за 100. Более подробно с новыми ценами можно ознакомиться в документе на сайте Смольного.

Добавим, что разовый проезд в метро и на наземном общественном транспорте в новом году будет стоить на 10 рублей дороже. Экономить можно благодаря проездным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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