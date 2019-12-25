2019-12-25T21:01:08+03:00
Общество

В Петербург будут привлекать научные школы из других регионов страны

В Смольном обсудили вопросы научно-технологического и инновационного развития Северной столицы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербургу намерены всерьез заняться реализация нацпроекта "Наука". Фото: gov.spb.ruВласти Петербургу намерены всерьез заняться реализация нацпроекта "Наука". Фото: gov.spb.ru
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В Петербурге займутся разработкой концепции научно-технологического и инновационного развития города. Соответствующее распоряжение дал 25 декабря губернатор на заседании научно-технического совета. В Смольном хотят на должном уровне воплотить в жизнь задачи, обозначенные национальным проектом «Наука».

- Мы уже ведем работу, в том числе по открытию Санкт-Петербургского международного математического института имени Леонарда Эйлера. Вдобавок к этому необходимо создать условия для привлечения в город научных школ из других регионов России, - цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Добавим, что недавно в городе подписали соглашение с «Газпромнефтью» о создании Центра искусственного интеллекта в промышленности. Также идут разговоры о появлении в Петербурге научно-образовательного центра мирового уровня в сфере технологий 5G и перспективных сетей 2030.

ИСТОЧНИК KP.RU

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