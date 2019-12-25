В Ленобласти спасли бездомную дворнягу, которую живодер бросил в затопленную башню очистных сооружений

СЕГОДНЯ 21:32 2019-12-25T21:32:32+03:00

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В Новой Ладоге Ленинградской области спасатели вытащили бездомную дворнягу из заброшенной и затопленной башни очистных сооружений. По словам местных жителей, собаку кинул туда живодер. Это подтвердили и спасатели, заявившие, что животное никак не смогло бы попасть внутрь «колодца». Детишки били тревогу целых два дня. И только 25 декабря насквозь промерзшего пленника наконец-то вытащили.

Собаку вытащили усилиями местной спасательной службы. Фото: vk.com/podslushano_novaya_ladoga

- Откликнулась лишь спасательная служба Новой Ладоги. Хотим отдельно отметить и поблагодарить главу администрации Кисельнинского сельского поселения. Бедная собака двое суток пробыла в ледяной воде в окружении мусора из бутылок и банок, - пишут горожане в группе «Подслушано Новая Ладога» во «Вконтакте».

После спасения дворняжка только и делала, что отряхивалась от воды и активно виляла хвостом. Собака тут же принялась кушать различные лакомства, которые ей дали дети. Местные жители уверены, что песик должен пойти на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU