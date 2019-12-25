2019-12-25T21:54:17+03:00
Общество

На улицах Петербурга появились «волшебные» новогодние трамваи

Трамваи одели в яркую иллюминацию, которая помогает поймать праздничную атмосферу [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Украшенные к Новому году трамваи уже вышли в рейс по улицам Петербурга. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»Украшенные к Новому году трамваи уже вышли в рейс по улицам Петербурга. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
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25 декабря, за неделю до Нового года, на улицы Петербурга вновь вышли «волшебные» трамваи. Любимый многими горожанами транспорт преобразили благодаря ярким новогодним гирляндам. Они словно ожившие елочные игрушки курсируют по Северной столице.

- Всем хочется ощутить чувство праздника, поэтому люди иногда даже специально ждут такие украшенные вагоны. Все, у кого есть фотоаппараты или смартфоны, обязательно хотят запечатлеть трамвай. Самому тоже, конечно, приятней на таких вагонах работать, потому что ощущение праздника всегда при тебе, - рассказывает водитель трамвая Евгений Алексеев в интервью пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

У каждого из трех "волшебных" трамваев своя особенная новогодняя гирлянда. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

У каждого из трех "волшебных" трамваев своя особенная новогодняя гирлянда. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Добавим, что встретить волшебный трамвай можно в нескольких районах Петербурга на маршрутах с номерами 3, 7, 23, 24, 27, и 65. Впервые к двум новогодним ретровагонам добавился современный низкопольный трамвай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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