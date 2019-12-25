На улицах Петербурга появились «волшебные» новогодние трамваи
25 декабря, за неделю до Нового года, на улицы Петербурга вновь вышли «волшебные» трамваи. Любимый многими горожанами транспорт преобразили благодаря ярким новогодним гирляндам. Они словно ожившие елочные игрушки курсируют по Северной столице.
- Всем хочется ощутить чувство праздника, поэтому люди иногда даже специально ждут такие украшенные вагоны. Все, у кого есть фотоаппараты или смартфоны, обязательно хотят запечатлеть трамвай. Самому тоже, конечно, приятней на таких вагонах работать, потому что ощущение праздника всегда при тебе, - рассказывает водитель трамвая Евгений Алексеев в интервью пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».
У каждого из трех "волшебных" трамваев своя особенная новогодняя гирлянда. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»
Добавим, что встретить волшебный трамвай можно в нескольких районах Петербурга на маршрутах с номерами 3, 7, 23, 24, 27, и 65. Впервые к двум новогодним ретровагонам добавился современный низкопольный трамвай.
ИСТОЧНИК KP.RU