Петербуржца подозревают в вымогательстве и покушении на убийство богатых бизнесменов-родственников

25 Дек. 22:22 2019-12-25T22:22:27+03:00

Одного из предпринимателей он чуть не убил, выстрелив в него три раза из карабина

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В Петербурге задержали 56-летнего летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве у двух богатых бизнесменов-родственников.

Как полагает следствие, к одному из предпринимателей злоумышленник нагрянул с оружием еще летом 2019 года. Он зашел в его дом в Ломоносове с карабином наперевес с намерением похитить пенсионера и получить выкуп. Но 70-летний бизнесмен смог за себя постоять и успел выбежать на улицу и скрыться на своей машине, хоть и получил три пули следом.

- Пострадавшего в итоге спасли врачи. Но вымогатель не растерялся и дальше пошел к его 66-летнему родственнику, который тоже владел прибыльным бизнесом. Подозреваемый потребовал с него 5 млн и 300 тысяч рублей, угрожая насилием не только предпринимателю, но и его родным, - передают детали дела в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

Под конец года оперативники все же поймали предполагаемого вымогателя, которого собираются судить еще и за покушение на убийство. В ходе обысков у мужчины нашли и карабин и боеприпасы. Кроме этого, следователи обнаружили его электронную переписку с одним из потерпевших, в которой содержатся явные угрозы. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого, ему вот-вот предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU