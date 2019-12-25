Бездомные в костюмах Деда Мороза вышли на улицы Петербурга и поздравили горожан с Новым годом

25 Дек. 22:54 2019-12-25T22:54:30+03:00

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Петербургские бездомные оделись в костюмы Деда Мороза и вышли на улицы города, чтобы поздравить всех жителей с наступающим Новым годом. Трогательное видео благотворительной акции опубликовала организация «Ночлежка», помогающая бедным бродягам поверить в себя и изменить свою жизнь к лучшему.

- Удивительно, что одного только карнавального костюма хватило, чтобы другие люди увидели в обычном бездомном настоящего человека, а также обменялись с ним парой слов и обнялись. Вы бы видели, как преображались лица наших героев, когда горожане подходили к ним с просьбой сфотографироваться или давали «пять». А ведь они привыкли, что их никогда не замечают, - пишет благотворительная организация в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что по статистике «Ночлежки» в Петербурге более 60 тысяч бездомных встретят Новый год на улицах.

Бездомные Деды Морозы поздравляют горожан с Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU