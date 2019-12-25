2019-12-25T23:15:33+03:00
Общество

Владимир Путин уволил начальника петербургского университета ГПС МЧС России

Генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков отправлен в отставку указом президента от 25 декабря
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Эдуард Чижиков занимал должность начальника университета с 1 октября 2015 года. Фото: igps.ruЭдуард Чижиков занимал должность начальника университета с 1 октября 2015 года. Фото: igps.ru
Изменить размер текста:

25 декабря Владимир Путин отправил в отставку генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова, который был одним из начальников Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Это стало известно из официального указа президента, опубликованного на сайте государственной системы правовой информации.

- Освобождается от занимаемой должности Чижиков Эдуард Николаевич, начальник СПб УГПС МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - информирует документ.

Причины отставки не называются ни в указе, ни на сайте учебного заведения. Экс-начальник пробыл в своей последней должности с 1 октября 2015 года.

Добавим, что в послужном списке Эдуарда Чижикова есть участие в ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле и организация управления силами и средствами РСЧС во время проведения операции по принуждению Грузии к миру и восстановлении систем жизнеобеспечения Южной Осетии. Также генерал-лейтенант возглавлял группировку МЧС России по поиску малазийского авиалайнера в Индонезии, который потерпел крушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге объявили двухнедельную акцию протеста против творчества Сергея Шнурова
На Балтийском заводе проверили на равновесие атомный ледокол «Арктика»
Заключенный «Крестов» потребовал 666 тысяч рублей компенсации за курящих и глупых сокамерников
Владимир Путин уволил начальника петербургского университета ГПС МЧС России
Бездомные в костюмах Деда Мороза вышли на улицы Петербурга и поздравили горожан с Новым годом
Петербуржца подозревают в вымогательстве и покушении на убийство богатых бизнесменов-родственников
На улицах Петербурга появились «волшебные» новогодние трамваи
В Ленобласти спасли бездомную дворнягу, которую живодер бросил в затопленную башню очистных сооружений
В Петербург будут привлекать научные школы из других регионов страны
В Петербурге увеличили стоимость проезда в городских маршрутках и автобусах до Ленобласти
Сильный туман задержится в Петербурге еще на день
На Большой Конюшенной улице вспыхнула трехкомнатная квартира
Петербуржцы жалуются на поломку онлайн-карты общественного транспорта
В петербургском ЗакСе пообещали бороться с семейным киднеппингом
50 метров грязи: путь на Серафимовское кладбище превратился в полосу препятствий
Новым генеральным директором «СПб Реновация» назначен Александр Малай
Драгоценности, роботы и зубные электрощетки: Самые популярные подарки к Новому году в Петербурге
Вековой тополь на Петроградской стороне срубили из-за гнили
Следователи выясняют причины жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе
ЦИК России: Избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в капитальном переустройстве
Новые животные поселились в Ленинградском зоопарке под Новый год
Русский музей оштрафовали на 100 тысяч за протечки в фондохранилище
Плата за вывоз мусора в 2020 году в Ленобласти уменьшится на 12 процентов
Собаку со сломанной лапой пытаются спасти около Орловского карьера в Петербурге
Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке
Месячный проездной на один наземный транспорт будет стоить 1615 рублей
Подвалы Петербурга начнут ремонтировать в 2020 году после чердаков