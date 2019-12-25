Владимир Путин уволил начальника петербургского университета ГПС МЧС России

25 Дек. 23:15 2019-12-25T23:15:33+03:00

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25 декабря Владимир Путин отправил в отставку генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова, который был одним из начальников Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Это стало известно из официального указа президента, опубликованного на сайте государственной системы правовой информации.

- Освобождается от занимаемой должности Чижиков Эдуард Николаевич, начальник СПб УГПС МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - информирует документ.

Причины отставки не называются ни в указе, ни на сайте учебного заведения. Экс-начальник пробыл в своей последней должности с 1 октября 2015 года.

Добавим, что в послужном списке Эдуарда Чижикова есть участие в ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле и организация управления силами и средствами РСЧС во время проведения операции по принуждению Грузии к миру и восстановлении систем жизнеобеспечения Южной Осетии. Также генерал-лейтенант возглавлял группировку МЧС России по поиску малазийского авиалайнера в Индонезии, который потерпел крушение.

ИСТОЧНИК KP.RU