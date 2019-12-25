2019-12-25T23:47:44+03:00
Общество

Заключенный «Крестов» потребовал 666 тысяч рублей компенсации за курящих и глупых сокамерников

Мужчина жаловался, что от табачного дыма у него болела голова, а обидные шутки про евреев унижали его достоинство
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Заключенный "Крестов" был недоволен сокамерниками-зоофилами и курильщиками.Заключенный "Крестов" был недоволен сокамерниками-зоофилами и курильщиками.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге бывший заключенный «Крестов» потребовал от СИЗО 666 тысяч рублей моральной компенсации за неоднократные нарушения его прав и свобод. Все дело в отвращении к своим сокамерникам. Мужчину заключили в СИЗО по обвинению в уголовном деле и сразу же посадили в камеру с курильщиками. От табачного дыма у него постоянно возникали головные боли. Но этим претензии не кончаются.

- В другое время он содержался в камере с заключенными, по его словам, с очевидно низким уровнем интеллекта и не обладающими минимальными навыками принятого в обществе поведения. В частности, они в его присутствии обсуждали половое сношение с домашними животными, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После этого страдания заключенного продолжились. Его новый сокамерник, который знал о гражданстве мужчины, негативно отзывался о евреях. Желанный перевод из «Крестов» в СИЗО-4 так и не состоялся. У бывшего заключенного «накипело» и он пошел с административным иском в Колпинский районный суд, а тот ему в итоге отказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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