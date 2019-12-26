На Балтийском заводе проверили на равновесие атомный ледокол «Арктика»

СЕГОДНЯ 00:09 2019-12-26T00:10:36+03:00

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25 декабря в Петербурге прошли новые испытания атомного ледокола «Арктика». Напомним, ранее у судна проверили ход, для этого он отбыл с Балтийского завода в Финский залив. Сейчас же у ледокола проверяли остойчивость – способность восстанавливать первоначальное положение равновесия.

- Для этого судно сильно накренили с помощью твердого балласта из чугунных чушек. Замеры проводились с помощью длинных весков, снабженных приспособлениями для погашения колебаний. Для повышения точности кренования грузы перемещали 12 раз. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса, - рассказали в пресс-службе Балтийского завода.

В испытаниях задействовали более ста специалистов, три буксира, а также плавучий кран и его двух береговых «братьев». Во время операции «Арктику» специально отключили от электричества с берега – на судне использовалось автономное питание.

ИСТОЧНИК KP.RU