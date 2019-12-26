Суды Петербурга впервые за декабрь не «минировали» лжетеррористы

СЕГОДНЯ 01:22 2019-12-26T01:22:03+03:00

С 28 ноября по 24 декабря в суды поступило 173 ложных сообщения о минировании зданий

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25 декабря суды Санкт-Петербурга, впервые за почти что месяц, спокойно отработали и не эвакуировались из-за очередных сообщениях о ложном минировании. Напомним, последние месяцы в городе активизировались лжетеррористы, которые не жалеют любые социальные объекты – от детских садов до музеев.

- Рабочий день 25 декабря закончен! Нас сегодня не минировали. За период с 28 ноября по 24 декабря мировым судьям, в районные суды, а также в городской суд Санкт-Петербурга поступило 173 ложных сообщения о минировании зданий, - радуются спокойному дню сотрудники объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Каждодневные эвакуации позволили всем работникам судов за прошедший месяц вынужденно, но терпеливо тренировать действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Они сами признаются, что уже в совершенстве знают, что делать в случае любого ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU