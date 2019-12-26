2019-12-26T01:46:28+03:00
Спорт

Артем Зуб стал первым защитником в истории СКА, забившим хет-трик

25 декабря Зуб помог команде разгромить в гостях «Барыс»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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СКА разгромил "Барыс" со счетом 6:2, а героем поединка стал защитник Артем Зуб, забивший хет-трик. Фото: vk.com/skaСКА разгромил "Барыс" со счетом 6:2, а героем поединка стал защитник Артем Зуб, забивший хет-трик. Фото: vk.com/ska
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25 декабря СКА победил в выездном матче «Барыс» со счетом 6:2. За петербургских армейцев отличились Лехтеря, Якупов, Токранов и, что неожиданно, трижды Артем Зуб. В итоге игрок стал автором первого хет-трика для защитников СКА за всю историю КХЛ. Команда поздравила Артема, а пресс-служба клуба сфотографировала героя матча с памятной шайбой, которую Зуб забрал себе.

- Рады этой победе. Серьезно готовились. «Барыс» очень сильная команда – надежная в обороне и с хорошими исполнителями в атаке, - отметил главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Армейцы уезжают из Казахстана с хорошим настроением. Теперь они направляются в Новосибирск. 27 декабря в 15:30 СКА сыграет против местной «Сибири». Также до Нового года команду ждет матч с «Северсталью». Добавим, что сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Артем Зуб стал первым защитником в истории СКА, забившим хет-трик
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