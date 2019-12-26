Спасатели тушили пожар в квартире на 24-м этаже на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-26T08:14:03+03:00

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В ночь на четверг, 26 декабря, на севере Петербурга произошел пожар. В огромной многоэтажке на Парнасе загорелась жилая квартира, расположенная на 24 этаже. Вокруг дома очень плотно припаркованы машины местных жителей, поэтому спасателям пришлось с трудом подъезжать к месту ЧП.

- Пожар на 24 этаже в доме 25, корпус 2, по улице Михаила Дудина. Много пожарных расчетов, карета скорой помощи, - рассказали очевидцы инцидента в сети.

Свидетели рассказали, что спасатели очень оперативно сработали. Тушить пожар с автовышек было бесполезно, слишком большая высота, поэтому сотрудники МЧС ринулись наверх, чтобы эвакуировать людей и локализовать возгорание.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Спасатели быстро справились с огнем. На данный момент проходит проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU