Спасатели тушили пожар в квартире на 24-м этаже на севере Петербурга
В ночь на четверг, 26 декабря, на севере Петербурга произошел пожар. В огромной многоэтажке на Парнасе загорелась жилая квартира, расположенная на 24 этаже. Вокруг дома очень плотно припаркованы машины местных жителей, поэтому спасателям пришлось с трудом подъезжать к месту ЧП.
- Пожар на 24 этаже в доме 25, корпус 2, по улице Михаила Дудина. Много пожарных расчетов, карета скорой помощи, - рассказали очевидцы инцидента в сети.
Свидетели рассказали, что спасатели очень оперативно сработали. Тушить пожар с автовышек было бесполезно, слишком большая высота, поэтому сотрудники МЧС ринулись наверх, чтобы эвакуировать людей и локализовать возгорание.
По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Спасатели быстро справились с огнем. На данный момент проходит проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU