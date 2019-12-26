Жители Мурино жалуются на желтую воду из кранов

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-26T08:41:10+03:00

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Как бывает приятно полежать после долгого трудового дня в горячей ванной, расслабиться, потереть спинку. Однако некоторым жителям Мурино в Ленобласти после таких водных процедур придется отмываться заново. В среду, 25 декабря, один из жильцов многоэтажки на бульваре Менделеева пожаловался на то, что вместо горячей воды из крана у него вытекает нечто, больше напоминающее пенный напиток.

- Вот такая горячая вода у нас идет, - опубликовал видео в сети недовольный мужчина.

На кадрах видно, как белоснежная ванна мощным напором наполняется водой охристого цвета, а на поверхности появляются пенные завихрения. Желания опуститься в нее у мужчины явно нет.

- Все равно потом по счетчику заплатите за прогон воды, - отметили в сети петербуржцы.

Горожане посоветовали жителю Мурино обратиться в управляющую компанию с жалобой. А также поставить фильтр, чтобы избежать подобных мучений с водными процедурами.

Из кранов в Мурино течет желтая горячая вода .

ИСТОЧНИК KP.RU