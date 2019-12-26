Жители Мурино жалуются на желтую воду из кранов
Как бывает приятно полежать после долгого трудового дня в горячей ванной, расслабиться, потереть спинку. Однако некоторым жителям Мурино в Ленобласти после таких водных процедур придется отмываться заново. В среду, 25 декабря, один из жильцов многоэтажки на бульваре Менделеева пожаловался на то, что вместо горячей воды из крана у него вытекает нечто, больше напоминающее пенный напиток.
- Вот такая горячая вода у нас идет, - опубликовал видео в сети недовольный мужчина.
На кадрах видно, как белоснежная ванна мощным напором наполняется водой охристого цвета, а на поверхности появляются пенные завихрения. Желания опуститься в нее у мужчины явно нет.
- Все равно потом по счетчику заплатите за прогон воды, - отметили в сети петербуржцы.
Горожане посоветовали жителю Мурино обратиться в управляющую компанию с жалобой. А также поставить фильтр, чтобы избежать подобных мучений с водными процедурами.
Из кранов в Мурино течет желтая горячая вода .
ИСТОЧНИК KP.RU