В четверг, 26 декабря, Петербург накроют мокрый снег и туман

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-26T09:15:50+03:00

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Удивительно теплая погода продолжит радовать или разочаровывать жителей Петербургу. Все зависит от предпочтений. Некоторые петербуржцы уже прозвали эту зиму «бабьей». В четверг, 26 декабря, в Северной столице наконец-то выпадет снег, правда мокрый и с дождем. Долго он не пролежит, да и снеговиков из такого не полепишь.

- В наступивший четверг Петербург окажется на северо-западной, более холодной периферии циклонического вихря. Его стараниями погода сохранится облачная, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, в первой половине дня очаги тумана, - рассказал ведущий синоптик «Центра Фобос» Михаил Леус.

Можно даже сказать, что в Петербурге сегодня немного похолодает. Температура воздуха чуть-чуть опустится до плюс 1-3 градусов, а в Ленобласти ожидается даже разброс от минуса 1 до плюс 4 градусов.

Однако до конца декабря настоящую зиму в Петербурге ждать не имеет смысла. Поэтому коньки, лыжи и сноуборды пока что можно оставить на балконе.

ИСТОЧНИК KP.RU