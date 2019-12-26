2019-12-26T09:38:11+03:00
Общество

Петербуржцев напугало жуткое гудение неизвестного происхождения

Жители Ленинского проспекта проснулись от звука, похожего на орущую сирену [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жителей Петербурга напугал жуткий гуд неизвестного происхожденияЖителей Петербурга напугал жуткий гуд неизвестного происхожденияФото: принтскрин видео.
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В семь часов утра в четверг, 26 декабря, петербуржцы, живущие на Ленинском проспекте, проснулись в холодном поту от жуткого звука, доносившегося с улицы. Во дворе дома 156 был слышен непонятный продолжительный гул, похожий на сирену. Перепуганные жильцы решили поделиться этим в сети и попытаться выяснить, что издает такой страшный звук.

- Проснулась от этого. Дико похоже на воздушную сирену, но не она, может быть кто-то знает, что это. Оно гудит с перерывами по минуты три, - рассказала петербурженка.

При этом женщина добавила, что слышит этот страшный звук уже не первый раз за год. По ее словам, последний раз этот гул стоял летом около 30-40 минут.

Однако серьезного ответа на свой вопрос девушка в соцсетях не получила. Вместо этого петербуржцы стали упражняться в остроумии и использовать свою фантазию: «Кто-то из Челябинская будильник привез», «Метро копают», «Это стон людей из подземки, едущих на работу», «Похоже на захват пришельцев. Беги».

Также горожане предположили, что этот звук может издавать трансформаторная будка, либо ближайшая ТЭЦ стравливает воздух.

Жителей Петербурга напугал жуткий гуд неизвестного происхождения .

ИСТОЧНИК KP.RU

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