Десять семей, пострадавшие от пожаров, получили квартиры в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-26T10:12:23+03:00

Новый год 28 человек встретят в новых домах

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Ленинградская область помогла погорельцам. В четверг, 26 декабря, стало известно, что 28 пострадавших от пожаров нанимателей муниципального жилья получили квартиры. Теперь десять семей смогут встретить Новый год в новых, обустроенных домах.

- Десять благоустроенных квартир общей площадью 579 квадратных метров получили семьи, проживающие в муниципальном фонде, пострадавшие от пожара и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, - сообщили в правительстве Ленобласти.

Деньги на помощь погорельцам, 24 миллиона рублей, были выделены из областного бюджета. Средства были распределены в Пашское сельское поселение Волховского района, Горбунковское сельское поселение Ломоносовского района, Ларионовское сельское поселение Приозерского района, Лисинское сельское поселения Тосненского района, поселок Сиверское Гатчинского района, города Выборг, Шлиссельбург и Луга.

Субсидии на приобретение жилья погорельцам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий комитет по строительству Ленинградской области распределяет между муниципальными образованиями ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU