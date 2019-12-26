Перевертыш помял пять припаркованных авто на юге Петербурга

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-26T10:40:57+03:00

В результате столкновения двух машин, одна из них «прилегла» на крышу

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Рано утром в четверг, 26 декабря, произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, перегородившая движение на юге Петербурга. На Бассейной улице столкнулись два автомобиля. При этом, один из них от удара подскочил в воздух, перевернулся и «прилег отдыхать» на крышу. Спешащие на работу петербуржцы с трудом объезжают место ДТП.

- Утренний перевертыш на Бассейной у дома 87. Пострадало около пяти припаркованных автомобилей, - рассказала в социальной сети очевидцы.

Как именно произошло ДТП, свидетели не рассказали. Также, по предварительным данным, серьезно пострадавших в этой аварии нет.

На данный момент небольшой затор образовался на участке Бассейной улицы от проспекта Космонавтов до Витебского проспекта. На месте работают сотрудники дорожной инспекции и выясняют все причины и обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU