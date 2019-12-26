Фургон с военными и грузовик влетели в отбойник на КАД

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-26T11:03:37+03:00

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Сразу два серьезных ДТП произошло на одном участке Кольцевой автодороги в Петербурге. На внутреннем кольце в районе реки Стрелки перед Ропшинским шоссе в один и тот же отбойник сначала въехал фургон с военными, а через несколько метров – грузовик. Движение по трассе полностью перекрыто. Собирается большая пробка.

- ДТП с серьезно пострадавшими. Сперва в левом отбойнике воткнут «ГАЗ» с военными, а метров через 400 в тот же отбойник воткнут грузовой фургон и машин шесть стоят в кучке, - рассказали очевидцы в сети.

Как именно произошли аварии, свидетели информацию не дают. Подробностей о пострадавших на данный момент нет. Также они рассказывают, что на место ДТП прилетел вертолет санавиации.

Движение полностью перекрыто. Машины стоят от улицы Нижняя Колония по внутреннему кольцу. Пробка растянулась на два километра.

ИСТОЧНИК KP.RU