В Карелии обитатели общежития на камеру жестоко избили девушку-инвалида
Жестокое избиение девушки-ивалида возмутило жителей Карелии. Видеозапись шокируюшщего инцидента опубликовал паблик «Плохие новости», а перепостил его у себя на странице депутат парламента Республики Андрей Рогалевич.
- В Сегеже упыри избили девушку инвалида, которую воспитывает бабушка (является ее опекуном). Само избиение ориентировочно произошло 16 декабря в одном из общежитий города и в присутствии маленьких детей, - пишет народный избранник на своей странице «ВКонтакте».
Сам момент избиения сопровождается нецензурным улюлюканием со стороны бьющих и оператора, снимающего инцидент. Рогалевич отмечает, что видео избиения девушки ему прислали подписчики в соцсетях. Пока депутат ждет официального обращения от опекуна пострадавшей.
- Пока же прошу считать этот пост официальным обращением в адрес прокурора Карелии, руководителя Следкома республики, Уполномоченного по защите прав человека, - пишет парламентарий.
Реакции от всех выше перечисленных ведомств пока нет.
В карельской Сегеже избили девушку инвалида.Видео: ВК "Плохие новости"
ИСТОЧНИК KP.RU