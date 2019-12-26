В Карелии обитатели общежития на камеру жестоко избили девушку-инвалида

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-26T11:15:03+03:00

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Жестокое избиение девушки-ивалида возмутило жителей Карелии. Видеозапись шокируюшщего инцидента опубликовал паблик «Плохие новости», а перепостил его у себя на странице депутат парламента Республики Андрей Рогалевич.

- В Сегеже упыри избили девушку инвалида, которую воспитывает бабушка (является ее опекуном). Само избиение ориентировочно произошло 16 декабря в одном из общежитий города и в присутствии маленьких детей, - пишет народный избранник на своей странице «ВКонтакте».

Сам момент избиения сопровождается нецензурным улюлюканием со стороны бьющих и оператора, снимающего инцидент. Рогалевич отмечает, что видео избиения девушки ему прислали подписчики в соцсетях. Пока депутат ждет официального обращения от опекуна пострадавшей.

- Пока же прошу считать этот пост официальным обращением в адрес прокурора Карелии, руководителя Следкома республики, Уполномоченного по защите прав человека, - пишет парламентарий.

Реакции от всех выше перечисленных ведомств пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/751851" frameborder="0"></iframe> В карельской Сегеже избили девушку инвалида.Видео: ВК "Плохие новости"

ИСТОЧНИК KP.RU