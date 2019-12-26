Путин поздравил Боярского с 70-летием

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-26T11:45:30+03:00

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Нет наверняка в России и странах бывшего СССР человека, который ни разу не смотрел фильм «Три мушкетера». Картина, вышедшая на экраны в 1979 году, мгновенно сделала звездами всех актеров, сыгравших в трилогии. А Михаил Боярский, исполнивший роль д`Артаньяна, стал невероятно популярен. И народная любовь не утихает с тех пор. 26 декабря актеру исполняется 70 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.

- Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими работами. По праву снискали искреннюю любовь зрителей всех поколений – и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами, - говорится в тексте поздравления, который приводит журналист кремлевского пула и «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, что Михаил Боярский родился в Ленинграде в 1949 году в семье актеров театра имени Коммисаржевской Сергея Александровича Боярского и Екатерины Михайловны Мелентьевой. В 1972 году будущий актер окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, поступил в театр имени Ленсовета и начал сниматься в кино.

Звездный статус ему принесли роли в фильмах про приключения трех мушкетеров Георгия Юнгвальд-Хилькевича, а также о гардемаринах Светланы Дружининой.

ИСТОЧНИК KP.RU