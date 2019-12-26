2019-12-26T11:50:41+03:00
Общество

Стал известен самый популярный новогодний костюм на утренниках в Петербурге

Дороже всех родителям обошелся наряд «Снежинки»
Лилия КОЗЛОВА
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Больше всего на новогодних утренниках Петербурга дети хотят наряжаться принцессамиБольше всего на новогодних утренниках Петербурга дети хотят наряжаться принцессамиФото: Олег УКЛАДОВ
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В преддверии Нового года детишки ходят на «елки» и выступают на утренниках в детских садах и школах. Все наряжаются в различные костюмы, чтобы быть на карнавале самыми красивыми и яркими. На детских праздника в Петербурге чаще всего можно встретить принцесс. Именно этот костюм оказался самым популярным в 2019 году.

- В этом году в Петербурге большинство детей на новогодних утренниках хотели быть принцессами. На этот наряд пришлось 15,6 процентов от всего спроса. Второе место, 12,9 процентов, занял костюм «Снежинки». А третье место досталось пиратам – 7,9 процентов, - говорится в исследовании сервиса «Авито».

Также среди популярных среди детей стали костюмы зайчика, волка, супергероя, лисички, феи, мушкетера и индейца. Но более 45 процентов малышей решили быть более оригинальные и выбрали другие карнавальные наряды.

Что касается стоимости, то больше всего по карману родителей «ударил» костюм «Снежинки». В среднем он обошелся в 2 тысячи рублей. Популярное облачение принцессы можно найти в магазинах примерно за 1,7 тысяч рублей. А дешевле всего оказалось нарядиться на Новый год мушкетером. Такой костюм стоит примерно 580 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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