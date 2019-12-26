Бензин в Петербурге «подешевел» до 1 копейки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-26T12:10:28+03:00

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В Петербурге произошло предновогоднее чудо и цены на бензин резко упали. Утром в четверг, 26 декабря, автомобилисты заметили, что на табло одной из заправок стоимость топлива оказалась смехотворно низкой. Так, 92-й предлагалось приобрести за 1 копейку, 95-й в зависимости от вида обойдется в 2-3 копейки, 98-й – 4 копейки. А вот зато дизельное топливо «взлетело» в цене до 5 копеек.

- По закону о защите прав покупателя, если на ценнике указана неправильная цена, то это уже проблема продавца. Обязан продать, - заметили петербуржцы.

Горожане предположили, что такой подарок автомобилистам сделал Дедушка Мороз и заморозил цены. Другие решили, что цена указана не в копейках, а в золотых унциях, поэтому рано «раскатывать губу».

В действительности, автомобилисты рано начали радоваться. По всей видимости, с электронным табло АЗС произошел сбой. Либо же заправка и вовсе закрыта на профилактику.

ИСТОЧНИК KP.RU