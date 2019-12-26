Особняк Бракгаузен на Лейтенанта Шмидта в Петербурге признали региональным памятником
В Петербурге особняк Бракгаузен расположенный в доме 3, литера А, по набережной Лейтенанта Шмидта в четверг, 26 декабря, включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Здание формирует исторический облик набережной Невы, а его флигель – Академического переулка.
- Особняк построен в стиле классицизма и является образцом жилой застройки, сохранившей оформление лицевого фасада XIX века, внутреннюю анфиладную планировку и фрагменты отделки интерьеров в помещениях второго этажа. Построено оно в 1720-е годы по проекту архитектора Жан-Батиста Леблона и на протяжении лет не претерпевал никаких серьезных изменений и перестроек, - рассказали в КГИОП.
В XX веке в особняке появились немногочисленные новые стены и перегородки. Некоторые исторические дверные и оконные проемы заложены. Исторические лестницы сохранены. Отмечается, что здание представляет интерес при изучении историко-архитектурного наследия Петербурга первой трети XVIII века.
На данный момент дом находится в частной собственности и никак не эксплуатируется. Сейчас планируется реставрация здания для последующего его использования.
ИСТОЧНИК KP.RU