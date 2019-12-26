Особняк Бракгаузен на Лейтенанта Шмидта в Петербурге признали региональным памятником

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-26T12:48:37+03:00

Здание находится в частной собственности и никак не используется

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В Петербурге особняк Бракгаузен расположенный в доме 3, литера А, по набережной Лейтенанта Шмидта в четверг, 26 декабря, включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Здание формирует исторический облик набережной Невы, а его флигель – Академического переулка.

- Особняк построен в стиле классицизма и является образцом жилой застройки, сохранившей оформление лицевого фасада XIX века, внутреннюю анфиладную планировку и фрагменты отделки интерьеров в помещениях второго этажа. Построено оно в 1720-е годы по проекту архитектора Жан-Батиста Леблона и на протяжении лет не претерпевал никаких серьезных изменений и перестроек, - рассказали в КГИОП.

В XX веке в особняке появились немногочисленные новые стены и перегородки. Некоторые исторические дверные и оконные проемы заложены. Исторические лестницы сохранены. Отмечается, что здание представляет интерес при изучении историко-архитектурного наследия Петербурга первой трети XVIII века.

На данный момент дом находится в частной собственности и никак не эксплуатируется. Сейчас планируется реставрация здания для последующего его использования.

ИСТОЧНИК KP.RU