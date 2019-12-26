Мошенники украли у сироты из Петербурга полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-26T13:01:31+03:00

Сироту из Петербурга обвели вокруг пальца и украли у него 500 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пять человек обвели мальчика вокруг пальца, втеревшись ему в доверие

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В Петербурге пять человек подозреваются в краже денег у мальчика-сироты. В четверг, 26 декабря, стало известно о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве. В марте 2019 года со счета 17-летнего воспитанника одного из центров для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей было похищено более 500 тысяч рублей. Парня обманули, введя его в заблуждение.

- В преступлении подозреваются три женщины и двое мужчин в возрасте от 19 до 28 лет. Согласно данным следствия, они, сговорившись, злоупотребили доверием и обманули подростка, используя заведомо подложные документы, ввели его в заблуждение и похитили деньги, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Трое из подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. В отношении еще двоих решается вопрос о заключении их под стражу. В ближайшие дни всем будут предъявлены обвинения.

На данный момент расследование продолжается и проводятся действия для выяснения всех обстоятельств, при которых был обманут сирота.

ИСТОЧНИК KP.RU