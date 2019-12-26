2019-12-26T13:32:02+03:00
Происшествия

На Пулковской таможне нашли шпионские очки со скрытой камерой

Посылка пришла в Петербург из Финляндии
Петр КИБЕР
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В Пулково задержали посылку со шпионскими штучками из Финляндии. Фото: СЗТУ.В Пулково задержали посылку со шпионскими штучками из Финляндии. Фото: СЗТУ.
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Посылку, но не от Деда Мороза и даже не Санта Клауса нашли сотрудники Пулковской таможни. В пришедшем из Финляндии послании лежали предметы, как из шпионского боевика. А именно - очки со встроенной видеокамерой. Учитывая, что использование таких предметов в России строго регламентируется, то содержимое посылки было изъято.

- В отправлении находились велосипедные очки, а также очки со встроенной камерой. В комплекте к очкам шли USB-кабель, карта памяти, салфетка, инструкция по использованию встроенного видеорегистратора, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Для включения записи надо было нажать кнопку, расположенную на дужке. Вероятно, что видеоочки заказал себе велосипедист, который хочет иметь такой же регистратор, как в автомобиле, чтобы фиксировать дорожные ситуации.

Однако в нашей стране использование «шпионских штучек» карается законом. Поэтому сейчас видеоочки отправлены на экспертизу. Если их признают системой скрытого наблюдении, владельцу груза может не поздоровиться. Уголовный кодекс предусматривает ответственность до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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