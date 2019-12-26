Из горящей квартиры доходного дом герцога Лейхтенбергского на Большой Зеленина эвакуировали 8 человек

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-26T14:52:37+03:00

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Днем 26 декабря вой сирен распугал жителей улицы Большая Зеленина. Здесь, в доме номер 28, горела квартира. Огонь вырывался из окон на шестом, последнем этаже и грозил перекинуться на чердак. Возгоранию был присвоен повышенный номер 1 бис.

- По прибытии к месту вызова было обнаружено открытое горение из окна квартиры на 6 этаже, с переходом на чердачное помещение и кровлю на площади 40 кв.метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Из горящей квартиры пожарные эвакуировали женщину, еще 8 человек были эвакуированы из соседних квартир. По предварительной информации пострадавших нет. На месте ЧП работают 40 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как передает с места событий корреспондент «КП-Петербург», по состоянию на 14:30 огонь с улицы уже не виден, лишь из окна горевшей квартиры еле идет дым. Пожарные пока работают внутри здания, полиция никого близко не подпускает.

К слову, горевший дом хорошо известен любителям памятников старины как доходный дом герцога Лейхтенбергского. Предварительно, большого ущерба зданию пожар не нанес. В 14:36 горение локализовано. Площадь возгорания составила 53 квадратных метра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/751916" frameborder="0"></iframe> На Большой Зеленина горел доходный дом герцога Лейхтенбергского.Пожар возник на шестом этаже здания и перекинулся на крышу, но был быстро потушен.Лилия КОЗЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU