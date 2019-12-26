Агрессивный петербуржец, напавший на кондуктора автобуса, отправится в тюрьму
В Петербурге Невский районный суд в четверг, 26 декабря, вынес приговор местному жителю, который напал на кондуктора автобуса. 52-летний мужчина устроил конфликт с женщиной, отказался ей платить, а после направил газовый пистолет в лицо несчастной и нажал на курок. Теперь за свой проступок гражданину Молдавии придется отправиться в тюрьму.
- Около десяти часов вчера 22 октября 2019 года Николай Сувак зашел в автобус, следовавший по маршруту №8. Он был очень пьян, громко ругался матом и отказывался оплачивать проезд, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Кондуктор потребовала мужчину утихомириться, вести себя прилично и покинуть транспорт. Однако вместо этого пассажир достал из кармана газовый пистолет и два раза выстрелил из него прямо в лицо кондуктору и еще одному человеку, после чего, спокойно вышел из автобуса.
В суде Сувак свою вину признал и раскаялся в содеянном. В качестве наказания мужчину отправили на пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU