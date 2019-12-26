2019-12-26T16:58:27+03:00
Происшествия

Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки

Обвиненный в жестоком убийстве девушки доцент Олег Соколов находится в психиатрическом центре
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Водолазы нашли ноги убийтой Соколовым Анастасии ЕщенкоВодолазы нашли ноги убийтой Соколовым Анастасии ЕщенкоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге нашли еще один пакет с останками расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В четверг, 26 декабря, стало известно, что водолазы достали со дна реки Мойки ноги девушки, которые на протяжении долгого времени не могли найти.

- Ноги убитой девушки удалось найти, предварительно просканировав дно. Они находили недалеко от Юсуповского дворца. Достоверно установить, что останки принадлежат именно Ещенко, поможет экспертиза. Однако сомнений в том, что это конечности именно убиенной студентки, нет, - пишет «Мойка78» со ссылкой на источник.

Останки Анастасии Ещенко искали почти два месяца. Девушка была убита историком Олегом Соколовым в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. Доцент застрелил свою возлюбленную, после чего расчленил ее и избавлялся от тела, скидывая останки в реку Мойку, прямо напротив своего дома.

На данный момент обвиняемый Соколов находится в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Искавшие тело девушки питерские водолазы нашли останки другого человека

Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

Гости профессора Соколова веселились у него дома, не зная о спрятанном тут же теле девушки

СМИ сообщают, что застрелив свою аспирантку и любимую девушку Анастасию Ещенко 7 ноября, на следующий день доцент Соколов принимал гостей (подробности)

«Даже представить не могли»: подозреваемого в убийстве историка уволили из института во Франции

По словам сотрудников института, о преступлении они узнали из СМИ и даже «представить не могли», что такой большой ученый, преподаватель и приглашенный профессор университета Сорбонны, обладатель ордена Почетного легиона, способен на такой поступок (подробности)

Стало известно о последнем разговоре студентки СПбГУ перед убийством

Она позвонила брату и рассказала о ссоре с доцентом Олегом Соколовым. Конфликт разгорелся из-за того, что девушка собралась на день рождения к знакомым. Соколову это не понравилось - он начал ее оскорблять, а потом ударил, после чего Анастасия Ещенко ушла из дома. Она планировала переночевать в общежитии, но потом решила... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки
Юсуповский дворец показал отреставрированные за 155 миллионов интерьеры
Агрессивный петербуржец, напавший на кондуктора автобуса, отправится в тюрьму
Из горящей квартиры доходного дом герцога Лейхтенбергского на Большой Зеленина эвакуировали 8 человек
На Пулковской таможне нашли шпионские очки со скрытой камерой
Мошенники украли у сироты из Петербурга полмиллиона рублей
Особняк Бракгаузен на Лейтенанта Шмидта в Петербурге признали региональным памятником
Бензин в Петербурге «подешевел» до 1 копейки
Стал известен самый популярный новогодний костюм на утренниках в Петербурге
Путин поздравил Боярского с 70-летием
В Карелии обитатели общежития на камеру жестоко избили девушку-инвалида
Фургон с военными и грузовик влетели в отбойник на КАД
В Ленобласти упразднили деревню Верхние Мандроги
Перевертыш помял пять припаркованных авто на юге Петербурга
Десять семей, пострадавшие от пожаров, получили квартиры в Ленобласти
Петербуржцев напугало жуткое гудение неизвестного происхождения
В четверг, 26 декабря, Петербург накроют мокрый снег и туман
Жители Мурино жалуются на желтую воду из кранов
Спасатели тушили пожар в квартире на 24-м этаже на севере Петербурга
Артем Зуб стал первым защитником в истории СКА, забившим хет-трик
Суды Петербурга впервые за декабрь не «минировали» лжетеррористы
В Петербурге объявили двухнедельную акцию протеста против творчества Сергея Шнурова
На Балтийском заводе проверили на равновесие атомный ледокол «Арктика»
Заключенный «Крестов» потребовал 666 тысяч рублей компенсации за курящих и глупых сокамерников
Владимир Путин уволил начальника петербургского университета ГПС МЧС России
Бездомные в костюмах Деда Мороза вышли на улицы Петербурга и поздравили горожан с Новым годом
Петербуржца подозревают в вымогательстве и покушении на убийство богатых бизнесменов-родственников
На улицах Петербурга появились «волшебные» новогодние трамваи