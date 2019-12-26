Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-26T16:58:27+03:00

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В Петербурге нашли еще один пакет с останками расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В четверг, 26 декабря, стало известно, что водолазы достали со дна реки Мойки ноги девушки, которые на протяжении долгого времени не могли найти.

- Ноги убитой девушки удалось найти, предварительно просканировав дно. Они находили недалеко от Юсуповского дворца. Достоверно установить, что останки принадлежат именно Ещенко, поможет экспертиза. Однако сомнений в том, что это конечности именно убиенной студентки, нет, - пишет «Мойка78» со ссылкой на источник.

Останки Анастасии Ещенко искали почти два месяца. Девушка была убита историком Олегом Соколовым в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года. Доцент застрелил свою возлюбленную, после чего расчленил ее и избавлялся от тела, скидывая останки в реку Мойку, прямо напротив своего дома.

На данный момент обвиняемый Соколов находится в Москве для проведения психолого-психиатрической экспертизы в исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Доцент расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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ИСТОЧНИК KP.RU