После падения ребенка со второго этажа в ТЦ Выборга, возбудили уголовное дело
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения ребенка в ТЦ в поселке Рощино Выборгского района. Как стало известно в четверг, 26 декабря, дитя рухнуло со второго этажа на первый из-за того, что в здании не было защитного ограждения.
- Из-за отсутствия ограждения несовершеннолетний упал на первый этаж здания. Ребенок получил травмы головы, ушибы и гематомы лица, - пишут «Невские новости».
Следствие считает, что вина за падение и травмирование ребенка лежит на магазине электронной техники, который как раз располагается на втором этаже торгового центра. Торговая точка оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На данный момент нарушение уже устранено, ограждение появилось. Сейчас правоохранители следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления и привлечь виновных к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU