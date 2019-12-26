2019-12-26T17:12:29+03:00
Происшествия

После падения ребенка со второго этажа в ТЦ Выборга, возбудили уголовное дело

Несовершеннолетний получил травмы головы, ушибы и гематомы лица
Лилия КОЗЛОВА
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В Выборге возбудили уголовное дело из-за падения ребенка со второго этажа в ТЦВ Выборге возбудили уголовное дело из-за падения ребенка со второго этажа в ТЦФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения ребенка в ТЦ в поселке Рощино Выборгского района. Как стало известно в четверг, 26 декабря, дитя рухнуло со второго этажа на первый из-за того, что в здании не было защитного ограждения.

- Из-за отсутствия ограждения несовершеннолетний упал на первый этаж здания. Ребенок получил травмы головы, ушибы и гематомы лица, - пишут «Невские новости».

Следствие считает, что вина за падение и травмирование ребенка лежит на магазине электронной техники, который как раз располагается на втором этаже торгового центра. Торговая точка оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На данный момент нарушение уже устранено, ограждение появилось. Сейчас правоохранители следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления и привлечь виновных к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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