В Петербурге уничтожили тонну санкционных польских груш

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-26T17:15:00+03:00

Партию фруктов сорта конференс изъяли на одной из овощебаз города

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Очередные польские груши пали жертвой санкций. Больше тонны фруктов, произведенных в стране, против которой действуют российские контрсанкции, изъяли сотрудники петербургской таможни. Рейд прошел по одной из крупных овощебаз города.

- В результате проверки у арендатора складского помещения обнаружена партия плодовоовощной продукции «груши свежие» (страна происхождения Республика Польша), общим весом 1,05 тонн, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По документам груши сорта конференс может и числились легальными, но на этикетках, приклеенных к ящикам, местом происхождения стояла Польша. Обычно фрукты из этой страны попадают в Россию транзитом через Беларусь.

Впрочем, это выяснят таможенные службы, а сами груши были безжалостно отправлены на полигон.Там фрукты раздавили бульдозером, как в таких случаях делали и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU