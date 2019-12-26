2019-12-26T17:15:00+03:00
Общество

В Петербурге уничтожили тонну санкционных польских груш

Партию фруктов сорта конференс изъяли на одной из овощебаз города
Петр КИБЕР
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В Петербурге под бульдозер пустили тонну польских груш. Фото: СЗТУ.В Петербурге под бульдозер пустили тонну польских груш. Фото: СЗТУ.
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Очередные польские груши пали жертвой санкций. Больше тонны фруктов, произведенных в стране, против которой действуют российские контрсанкции, изъяли сотрудники петербургской таможни. Рейд прошел по одной из крупных овощебаз города.

- В результате проверки у арендатора складского помещения обнаружена партия плодовоовощной продукции «груши свежие» (страна происхождения Республика Польша), общим весом 1,05 тонн, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По документам груши сорта конференс может и числились легальными, но на этикетках, приклеенных к ящикам, местом происхождения стояла Польша. Обычно фрукты из этой страны попадают в Россию транзитом через Беларусь.

Впрочем, это выяснят таможенные службы, а сами груши были безжалостно отправлены на полигон.Там фрукты раздавили бульдозером, как в таких случаях делали и раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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