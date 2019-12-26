2019-12-26T17:32:13+03:00
Общество

В действиях дворника, который пылесосил лужи в Петербурге, не нашли ничего странного

Управляющая компания заявила, что работник не мог убирать листья из-за припаркованных авто [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ответили за работу дворника, который "пылесосил" лужиВ Петербурге ответили за работу дворника, который "пылесосил" лужиФото: принтскрин видео.
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Управляющая компания «Сити сервис» не увидела никаких нарушений и факторов, порочащих трудовую деятельность дворника, который необычным образом убирал двор дома 18/2 по улице Стойкости в Петербурге. Местная жительница пожаловалась, что сотрудник просто так гонял по территории листья и пылесосил лужи.

- Территория находится в надлежащем состоянии, уборка листвы у поребриков затруднена припаркованным автотранспортом, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на директора управляющей компании «Сити сервис, ЮГ» Ольгу Тарнаеву.

Жительница Петербурга 18 декабря опубликовала в сети видео. На нем дворник ходит туда-сюда по территории и просто размахивает пылесосом, ничего при этом не сдувая и не убирая. Тогда многие горожане возмутились такой работе мужчины и рассказали, что уже сталкивались с подобными ситуациями.

- «Сити сервис» плохо справляется с уборкой мусора. Специализируется на сборе листьев с газонов, видно, как план выполняет. Мешки с листьями даже не могут донести до транспорта. Ездят по газонам. Портят травяной покров. Урны переполнены мусором. Не уборка, а насмешка. Дядя с пылесосом - верх абсурда. Так средства осваивать поднаторели. Результатом уборки не озабочены, - возмутилась горожанка.

Дворник "пылесосит" лужи во дворе дома на Стойкости в Петербурге.декабрь 2019, "Уборка" территории около дома Стойкости 18 к 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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