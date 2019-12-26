2019-12-26T17:47:43+03:00
Происшествия

На стройке в Буграх монтажник упал в шахту лифта с 12 этажа и разбился

По факту гибели Следком возбудил уголовное дело
Петр КИБЕР
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На стройке в Бургах монтажник лифтов сорвался вниз и погиб.На стройке в Бургах монтажник лифтов сорвался вниз и погиб.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следственный комитет Ленинградской области начал проверку по факту ЧП на стройке в Буграх, где насмерть разбился электромонтажник. Трагедия произошла днем во вторник на площадке жилого комплекса «Энфилд».

- По версии следствия, 24 декабря 2019 года монтажник электрических подъемников ООО «Лифтстройуправление» осуществлял работы по установке лифтового оборудования. В результате допущенного нарушения правил безопасности, произошел обрыв электродвигателя с крепления и падение человека в шахту лифта, - сообщает пресс-служба областного СК.

Пролетев 12 этажей, 45-летний мужчина разбился насмерть. Прибывшие на место ЧП медики уже ничем не смогли помочь несчастному.

На месте трагедии уже побывали следователи. Сейчас они выясняют, кто именно был ответственен за монтаж оборудования и кто нарушил технику безопасности, из-за чего и погиб человек. СК уже завел уголовное дело по соответствующей статье. Ответственность - до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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