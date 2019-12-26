В метро рассказали, какие вестибюли будут закрыты в Новый год и Рождество

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-26T18:10:25+03:00

Подземка будет работать и в праздничные ночи, но не полностью

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Петербургский метрополитен опубликовал список вестибюлей и станций , которые не будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи. Практически все они - дублирующие.

- С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров в период проведения Новогодних праздничных мероприятий с 31.12.2019 на 01.01.2020 года и с 06.01.2020 на 07.01.2020 года Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва, - сообщает пресс-служба подземки.

Так, для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», вестибюля 2 станции «Проспект Славы», вестибюля 1 станции «Дунайская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары».

В период с 00-00 до 04-30 1 января и с 02-00 до 04-30 2020 года в кассах будут продавать только жетоны и только за наличный расчет. Но проехать можно будет и по проездным.

ИСТОЧНИК KP.RU