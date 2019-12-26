«Глазастую» елку установили в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-26T19:28:23+03:00

Теперь она будет присматривать за горожанами до 20 января [фото,видео]

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Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга. Это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?».

Новогоднее дерево имеет необычные украшения – фото-голограммы глаз жителей города, которые при перемещении зрителя «подмигивают». Этот эффект, как пояснили ранее «Комсомолке» в Манеже, происходит из-за перемены угла зрения. Когда человек идет мимо новогодней красавицы, глаза открываются и закрываются.

Рядом вот такая странная инсталляцияФото: Олег ЗОЛОТО

Сам художник объясняет свой замысел так: в каждом человеке есть «внешнее» и «внутреннее». А значит, все мы бываем как наблюдателями, так и наблюдаемыми.

Однако не все жители Петербурга оценили задумку автора. «Пожалуй, самое странное новогоднее украшение Петербурга в этом году», - пишут в пабликах соцсетей, выкладывая фото елочки. Пользователи в сети в большинстве не в восторге от инсталляции, ее называют жуткой и неприятной. Некоторые даже пишут, какие иные органы стоило бы повесить на дерево, а также рассуждают о том, во сколько обошлась эта красота.

В прошлом году необычными елочками отличились некоторые районы города. Так, в Выборгском была замечена ель из зеленых покрышек, а во внутреннем дворе Музей искусства Петербурга XX–XXI века установили конструкцию, в которой главное новогоднее дерево можно было распознать только при очень большом желании. Инсталляция представляла собой огромных акробатов, составляющих ствол, ветки были у «елочки» только внизу.

Елка - теперь новое место для фотоФото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1248" height="700" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/751969" frameborder="0"></iframe> В центре Петербурга появилась «глазастая» елка, которая «наблюдает» за жителями города.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU