2019-12-26T19:27:28+03:00
Общество

Многострадальные Лиговский и Гореловский путепроводы достроят за 4,3 млрд рублей

С новым подрядчиком уже подписаны контракты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лиговский и Гореловский путепроводы вскоре достроят. Фото: пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаЛиговский и Гореловский путепроводы вскоре достроят. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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26 декабря стало известно, что новым подрядчиком, который достроит многострадальные Лиговский и Гореловский путепроводы, стал «СК «Орион Плюс». Именно эта организация выиграла конкурс и вскоре получит разрешительную документацию. Напомним, предыдущий подрядчик внезапно обанкротился, с ним расторгли контракты, а путепроводы долгое время стояли неготовыми.

- Стоимость работ по Лиговскому путепроводу в итоге составит 3,89 миллиардов рублей. Строительство закончат не позднее 30 октября 2021 года. Работ предстоит много – реконструировать сам путепровод и подпорные стены, демонтировать существующие путепроводы, переделать коммуникации, расширить Таллинское шоссе и проспект Маршала Жукова до шести полос, а также построить светофорные объекты, - передает пресс-служба Смольного.

Гореловский путепровод завершат строить всего за 415 млн рублей. Это легко объяснимо, ведь он готов уже на 57%. Сроки его сдачи короче – до 30 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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