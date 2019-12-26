2019-12-26T20:17:32+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у 17-летнего детдомовца из Петербурга накопления на 500 тысяч рублей

Полицейские подозревают во всем банду из пяти человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мошенников собираются судить по уголовной статье.Мошенников собираются судить по уголовной статье.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские полицейские задержали злоумышленников, которых подозревают в крупном мошенничестве. Банда из двух мужчин и трех женщин обвели вокруг пальца 17-летнего воспитанника одного из центров для детей-сирот Красносельского района. Наверняка мальчик откладывал эти деньги для вступления во взрослую жизнь после совершеннолетия. Однако все накопления он практически «на блюдечке» отдал мошенникам.

- В марте 2019 года группа лиц по предварительному сговору обманула сироту путем злоупотребления доверием. Воспитанника приюта ввели в заблуждение и похитили с его расчетного счета денежные средства в сумме не менее 535 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция задержала пятерых мошенников. Троим из них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Стражи порядка считают, что у членов банды были и другие сообщники, поэтому расследование уголовного дела активно продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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