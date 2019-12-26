Телефонные мошенники обхитрили на 52 тысячи рублей артиста петербургского театра

СЕГОДНЯ 20:38 2019-12-26T20:38:48+03:00

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25 декабря телефонные мошенники оставили не у дел и без денег артиста одного из петербургских театров. 42-летний мужчина обратился в полицию Адмиралтейского района и рассказал, что до этого ему позвонил неизвестный злоумышленник, представившийся сотрудником банка. Он слишком ловко вошел ему в доверие.

- "Менеджер" заявил, что с банковской карты артиста якобы проводятся сомнительные операции и попросил действовать решительно – как можно быстрее сообщить код, который придет на телефон мужчины, чтобы не дать состояться подозрительному денежному переводу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Артист не успел оглянуться, как с его счета тут же списали 52 тысячи рублей. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников вовсю разыскивают для дальнейшего задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU