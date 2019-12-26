2019-12-26T20:38:48+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники обхитрили на 52 тысячи рублей артиста петербургского театра

42-летний мужчина поверил якобы сотруднику банка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Артиста петербургского театра обманули на 52 тысячи рублей.Артиста петербургского театра обманули на 52 тысячи рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

25 декабря телефонные мошенники оставили не у дел и без денег артиста одного из петербургских театров. 42-летний мужчина обратился в полицию Адмиралтейского района и рассказал, что до этого ему позвонил неизвестный злоумышленник, представившийся сотрудником банка. Он слишком ловко вошел ему в доверие.

- "Менеджер" заявил, что с банковской карты артиста якобы проводятся сомнительные операции и попросил действовать решительно – как можно быстрее сообщить код, который придет на телефон мужчины, чтобы не дать состояться подозрительному денежному переводу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Артист не успел оглянуться, как с его счета тут же списали 52 тысячи рублей. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленников вовсю разыскивают для дальнейшего задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернаторы Петербурга и Ленобласти рассказали, что подарят детям-сиротам, чьи мечты они узнали на «Елке желаний»
Телефонные мошенники обхитрили на 52 тысячи рублей артиста петербургского театра
Аварийный участок набережной левого берега Мойки ждет капитальный ремонт
Мошенники похитили у 17-летнего детдомовца из Петербурга накопления на 500 тысяч рублей
Рабочим «Метростроя» выплатят 97 миллионов рублей долгов по зарплате
«Глазастую» елку установили в Петербурге
Многострадальные Лиговский и Гореловский путепроводы достроят за 4,3 млрд рублей
В метро рассказали, какие вестибюли будут закрыты в Новый год и Рождество
На стройке в Буграх монтажник упал в шахту лифта с 12 этажа и разбился
В действиях дворника, который пылесосил лужи в Петербурге, не нашли ничего странного
В Петербурге уничтожили тонну санкционных польских груш
После падения ребенка со второго этажа в ТЦ Выборга, возбудили уголовное дело
Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки
Юсуповский дворец показал отреставрированные за 155 миллионов интерьеры
Агрессивный петербуржец, напавший на кондуктора автобуса, отправится в тюрьму
Из горящей квартиры доходного дом герцога Лейхтенбергского на Большой Зеленина эвакуировали 8 человек
На Пулковской таможне нашли шпионские очки со скрытой камерой
Мошенники украли у сироты из Петербурга полмиллиона рублей
Особняк Бракгаузен на Лейтенанта Шмидта в Петербурге признали региональным памятником
Бензин в Петербурге «подешевел» до 1 копейки