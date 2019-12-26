2019-12-26T21:28:42+03:00
Общество

Губернаторы Петербурга и Ленобласти рассказали, что подарят детям-сиротам, чьи мечты они узнали на «Елке желаний»

Сироты загадали на Новый год встречу с Дзюбой, съемки в рекламе, компьютер и многое другое
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернаторы поучаствовали в благотворительной акции "Елка желаний".Губернаторы поучаствовали в благотворительной акции "Елка желаний".Фото: Олег ЗОЛОТО
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26 декабря губернаторы Петербурга и Ленобласти вместе с другими членами Госсовета приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Ее суть заключается в исполнении различных желаний детей-сирот перед Новым годом. Содержимое записок от ребят было заранее неизвестно. Каждый глава взял с новогодней елки в Кремле по три пожелания.

- Александру Дрозденко предстоит исполнить мечту 7-летней малютки из Ленобласти, мечтающей сняться в рекламе, и 10-летней девочки, которая хочет домашние качели. Также главе региона досталось желание от 16-летнего мальчика, мечтающего посетить матч «Зенита» и встретиться с Артемом Дзюбой, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Что касается Александра Беглова, то ему достались записки мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет. Двое мечтают о компьютере и большом наборе для творчества. А вот третий ребенок хочет получить в следующем году просто-напросто новые впечатления, так что с этим главе Петербурга придется поломать голову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернаторы Петербурга и Ленобласти рассказали, что подарят детям-сиротам, чьи мечты они узнали на «Елке желаний»
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