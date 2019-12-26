На Приморском проспекте «Приора» на скорости влетела в фонарный столб

СЕГОДНЯ 23:32 2019-12-26T23:32:04+03:00

Причины аварии пока неизвестны, но очевидцы утверждают, что водитель был пьян [фото]

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26 декабря около 10 часов вечера «Лада Приора» на скорости влетела в фонарный столб возле дома №65 на Приморском проспекте. Легковушку изрядно помяло. Известно, что за рулем находился 38-летний мужчина, уроженец Северной Осетии. Очевидцы сообщают, что водитель был явно подвыпившим.

- Пострадавшего отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести. Хорошо, что водитель был пристегнут. Скоро его проверят на алкогольное опьянение, - передает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на местный отдел ГИБДД.

38-летнего мужчину за рулем "Приоры" подозревают в вождении в нетрезвом виде. Фото: vk.com/dorinspb

По предварительной информации, мужчина за рулем «Приоры» не справился с управлением. Однако это преждевременные выводы, поскольку инспекторы ГИБДД все еще проводят тщательную проверку по факту жесткого ДТП. Петербуржцы в комментариях к публикации гадают, что виной всему предновогодние корпоративы или праздное настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU