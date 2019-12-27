Прокуратура Ленобласти добилась блокировки сайтов с торговлей животных, занесенных в Красную книгу

СЕГОДНЯ 00:42 2019-12-27T00:42:19+03:00

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Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти удачно закончила один из дней мониторинга интернета. На глаза сотрудникам ведомства попались сразу 10 схожих сайтов с запрещенной информацией на территории РФ – на них злоумышленники торговали редкими видами животных, занесенных в Красную книгу.

- На сайтах продавали крупные виды хищных кошек. Например, злоумышленники предлагали приобрести пантеру, леопарда, тигра, льва, пуму, ягуара, сервала, каракала, оцелота, камышового кота, рысь, кота-рыболова, а также полосатую гиену. Посещение данных сайтов было свободно для всех без исключения граждан без возрастных ограничений, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Доступ к 10 незаконным сайтам быстро ограничили через блокировку. Сотрудники прокуратуры обратились в суд, где их требования одобрили.

ИСТОЧНИК KP.RU