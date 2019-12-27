2019-12-27T01:14:54+03:00
Происшествия

В Петербурге работники салона сотовой связи отбились от грабителя огнетушителем

Злоумышленника, запачканного с ног до головы порошком из огнетушителя, задержали по горячим следам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Грабителя поймали в 400 метрах от салона сотовой связи, где произошла потасовка. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО»Грабителя поймали в 400 метрах от салона сотовой связи, где произошла потасовка. Фото: пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО»
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В Центральном районе Петербурга в один из салонов сотовой связи нагрянул грабитель. Мужчина в медицинской маске стал угрожать работникам организации электрошокером и предметом, похожим на пистолет. Но двое сотрудников салона не торопились отдавать злоумышленнику все деньги и гаджеты и вступили с ним в схватку.

- У грабителя выбили из рук муляж пистолета. В ответ он брызнул в них перцовым газом из баллончика. Однако один из работников успел нажать кнопку тревожной сигнализации и распылить в сторону налетчика содержимое огнетушителя, - сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СПб и ЛО».

Горе-грабитель не стал выяснить отношения дальше и выбежал из салона сотовой связи ни с чем. Его поймали неподалеку после нескольких минут – наряд вневедомственной охраны заметил побелевшего от огнетушителя прохожего и схватил налетчика. Оказалось, что он рецидивист, поскольку ранее его привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение. Теперь злоумышленник в надежных руках полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Петербурге работники салона сотовой связи отбились от грабителя огнетушителем
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