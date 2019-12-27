Мединский заверил, что «Ленфильм» продолжат активно развивать, несмотря на увольнение гендиректора

СЕГОДНЯ 01:33 2019-12-27T01:33:31+03:00

Мединский пообещал, что "Ленфильм" не канет в лету. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам министра культуры РФ, «Ленфильм» будут развивать как независимую киноплощадку

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Губернатор Петербурга провел в Москве рабочую встречу с Владимиром Мединским. Главу города, как и многих петербуржцев, волновал вопрос будущего киностудии «Ленфильм». Напомним, ранее по инициативе министра культуры РФ оттуда уволили гендиректора Эдуарда Пичугина. Позже экс-глава студии опубликовал открытое письмо, в котором поблагодарил всех коллег и подвел итоги своей плодотворной работы.

- Министр культуры услышал обеспокоенность горожан по поводу будущего киностудии и заверил, что государство намерено развивать ее как самостоятельную, независимую киноплощадку. Владимир Мединский подчеркнул, что «Ленфильм» является национальным достоянием страны, - передает часть беседы пресс-служба Смольного.

Добавим, что минувшей осенью Минкультуры и налоговики обвинили петербургскую киностудию в различных долгах и пригрозили блокировкой счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU