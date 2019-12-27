2019-12-27T08:36:30+03:00
Происшествия

Две легковушки разбились на углу Таллинской улицы и Стахановцев

Утро в Красногвардейском районе Петербурга началось с ДТП
Лилия КОЗЛОВА
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Две легковушки разлились на перекрестке в Красногвардейском районеДве легковушки разлились на перекрестке в Красногвардейском районеФото: СОЦСЕТИ
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Последняя пятница 2019 года в Петербурге началась с аварий. На утренней пустой дороге в Красногвардейском районе около 7 часов утра, 27 декабря, не смогли поделись дорогу два легковых автомобиля. Машины столкнулись на перекрестке Таллинской улицы и улицы Стахановцев.

- Как такое возможно на пустой дороге? – удивляются в социальных сетях жители Петербурга.

Судя по фотографии, опубликованной с места аварии, автомобили не смогли разъехаться на перекрестке из-за несоблюдения кем-то правил дорожного движения. У одной из легковушек разбит передний бампер. Удар в основном пришелся на левую, водительскую сторону. Второй автомобиль пострадал менее.

Очевидцы сообщают, что в результате ДТП никто серьезно не пострадал. К 8 часам утра водители еще не покинули место аварии, а спокойно обсуждали произошедшее, для того, чтобы решить, как им полюбовно разойтись. Однако в этом деле расставить все точки над «i» помогут сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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