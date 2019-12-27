2019-12-27T08:52:53+03:00
Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Ленинградской области

Авария произошла на переезде в промышленной зоне во Всеволожском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожных путях в ЛенобластиАвтомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожных путях в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области произошла авария на железнодорожных путях. Поздно вечером в четверг, 26 декабря 2019 года, около 22:35 часов во Всеволожском районе автомобиль столкнулся с поездом. Благо, удар оказался не сильным, и все участники этого ДТП остались живы и здоровы. Однако легковой транспорт все же немного пострадал.

- Авария произошла в половине одиннадцатого вечера в четверг, 26 декабря, на необорудованном железнодорожном переезде в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области, - рассказали в управлении ГИБДД Северной столицы и 47-го региона.

Отмечается, что на этом участке движения поездов нет, однако 32-летний водитель все же умудрился встретиться с транспортом. Водитель на автомобиле марки «Сузуки» столкнулся с тепловозом ТЭМ-2. В результате аварии пострадавших нет.

На место ДТП прибыли дорожные инспекторы, которые начали проверку для установки всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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